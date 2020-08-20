شكرا لبحثكم عن خبر تقضي على الجرذان ”الغازية”..تعرف على أهم أربعة أنواع من الثعابين النادرة وغير السامة بسقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت أحدث الدراسات العلمية المعلن عنها في العام 2018، أن جزيرة سقطرى اليمنية تحتوي على أربعة أنواع من الثعابين النادرة جداً، وهي متوطنة في الجزيرة، ولا توجد في أي مكان آخر في العالم. وأن هذه الثعابين غير سامة على الاطلاق؛ وفقا لموقع "حلم أخضر".

ووفقاً لدراسات جمعية FOS البريطانية، يوجد نوعان من الحنشان يعيشان على سطح الجزيرة وهما مدرجان في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، يسمى الأول: Socotran Racer ويسمى الأخر: Gunther’s Racer، في حين أن بقية الثعابين تعد فريدة ومميزة على نحو خاص، وهي صغيرة جداً وغير ضارة وتعيش في التربة.

ومن أهم الثعابين الموجودة في سقطرى، ثعبان “غونترس راسير” تصنيفه العلمي: Ditypophis vivax. وهو ثعبان كبير وغير سام، رغم أنه يشبه الأنواع السامة، لكنه غير مؤذي، ويتغذى على الفئران. ويعد هذا الثعبان من الأنواع الليلية الباقية في سقطرى.

كما يوجد في سقطرى ثعبان دودة سقطرى Typhlops Socotranus Boulenger ، وهو ثعبان مستوطن أعمى، شبيه بالديدان وصغير الحجم، ويعيش ثعبان دودة سقطرى تحت الحجارة وفي التربة. وهو واحد من أربعة ثعابين مدفونة في الجزيرة، والتي تهرب معظمها من دون أعين. وهناك جنس آخر من الثعابين الصغيرة العمياء وهو Leptotyphlops.

ويعتبر خبرلء البيئة أن ثعابين سقطرى، مفيدة جداً في النظام البيئي (ويمكنها أكل الفئران والجرذان الصغيرة، والتي تعتبر دخيلة وغازية في الجزيرة) لذلك يجب علينا جميعاً أن نتخذ موقفًا إيجابياً من ثعابين سقطرى الفريدة والجميلة.