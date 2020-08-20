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مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا بهجوم للجيش شرق صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا بهجوم للجيش شرق صعدة

الخليج 365

قتل وجرح عشرات الحوثيين بينهم قائد المجموعة الميدانية في هجوم واسع ومباغت شنته القوات الحكومية مسنودة من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده ، على مواقع المليشيا في محافظة صعدة، (شمالي اليمن).

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وأكد مصدر عسكري في لواء التوحيد أن القوات الحكومية مسنودة من مقاتلات التحالف شنت هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية في سلسلة جبال رشاحة والمليل، بمديرية كتاف، محافظة صعدة.

وبحسب المصدر، دارت مواجهات شرسة بين الطرفين قتل وجرح خلالها عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني.

وقال المصدر إنه مع احتدام المواجهات لاذت عناصر المليشيا بالفرار تاركة خلفها مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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