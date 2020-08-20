الحديدة.. أجهزة الأمن بالساحل الغربي تضبط شحنة قمح تالف في التحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية في قطاع الساحل الغربي شحنة من القمح التالف التابع لإحدى المنظمات العاملة، في محافظة الحديدة.

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وذكر مصدر في الإعلام الأمني بقطاع الساحل الغربي، أن شرطة مديرية التحيتا محافظة الحديدة، ضبطت شاحنة "خصوصي" يقودها المدعو (ن.ف) 37 عاماً، وعلى متنها (387) كيساً من القمح الشبه تالف تابع لإحدى المنظمات، كانت في طريقها لتوزيعها على النازحين في مديرية التحيتا.

وبين المصدر أنه بعد إجراءات التحقيق تبين استبدال كميات القمح المقدمة من منظمات الأمم المتحدة بكميات تجارية شبه تالفة من مخازن التاجر المدعو (ع.ز) و(ع.ق)، بموجب توجيهات مسؤول النقل في المنظمة المدعو (م.ع.د).

موضحا بأنه عقب تلقي أجهزة الأمن البلاغ توجهت فورا وألقت القبض على الأشخاص الضالعين في تلك الجريمة وأحالتهم للتحقيق، وتم العثور على كميات القمح السليمة في مخازن المذكورين، كما تم تحريز الشاحنة المضبوطة مع كميات القمح التالف لاستكمال الإجراءات القانونية.