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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ خاص
رصد "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الخميس، 20/آب/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 601 شراء 603 بيع
السعودي 158.8 شراء 159 بيع
عدن الدولار 785 شراء 790 بيع
السعودي 206 ش 206.7 بيع
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