شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة تنتج لقاح كورونا .. وتوزعه مجاناً على جميع سكانها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الثلاثاء ضمان حصول بلاده على لقاح “واعد” ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن بلاده ستصنعه وتوزعه مجاناً على السكان.

وقال سكوت موريسون أن استراليا توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية “أسترازينكا” بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة).

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واوضح “لقاح أكسفورد من اللقاحات الأكثر تقدمًا في العالم، وتمكنا بموجب هذا الاتفاق من تأمين توافر مبكر لكل أسترالي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف رئيس الوزراء “إذا ثبت أن هذا اللقاح فعّال، فسنقوم بتصنيع وتقديم اللقاحات على الفور دون مساعدة أي شخص، وجعلها مجانية لـ25 مليون أسترالي”.

ولقاح أكسفورد واحد من 5 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب حاليًا. ويأمل الباحثون في الحصول على نتائج بحلول نهاية العام.