شكرا لمتابعة خبر عن جماعة الحوثي تواصل خروقاتها وتستهدف قرى المدنيين بالأسلحة الثقيلة في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفتجماعة الحوثي، مناطق مأهولة بالسكان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن، في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على مناطق وقرى سكنية مستخدمة سلاح 12.7 وسلاح 14.5 بشكل متواصل، مسببةً حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والمزارعين في المنطقة.

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وكثفت جماعة الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مناطق متفرقة في محافظة الحديدة مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء.

في السياق، أحبطت القوات المشتركة، الأربعاء، محاولة جماعة الحوثي استحداث تحصينات ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن جماعة الحوثي حاولت استحداث تحصينات في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق المحررة في ذات القطاع وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع جماعة الحوثي بمختلف الأسلحة الرشاشة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، فيما أصيب اثنان من أفراد القوات المشتركة.