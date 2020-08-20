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عدن - ياسمين التهامي - تصريح صحفي عن مكتب مستشار الرئيس محمد الشائف

نفى مصدر في مكتب الشيخ محمد ناجي الشائف مستشار رئيس الجمهورية عضو اللجنة العامة للمؤتمر ما تضمنه خبر ما يسمى لقاء التكتل الجنوبي بقيادة المؤتمر الشعبي العام ، مؤكداً أن اللقاء كان محدداً بمستشاري رئيس الجمهورية من المؤتمر الشعبي العام وليس بقيادة المؤتمر كما جاء بالخبر لأنه لا يوجد تكوين قيادي للمؤتمر او مسميات نائب أو امين عام مطلقاً .

واوضح المصدر " منذ استشهاد الأمين العام عارف الزوكا ظل المنصب شاغراً وأن التكوين المخول، انتخاب الرئيس والنواب والأمين العام لم ينعقد حتى هذه اللحظة منذ استشهاد رئيس المؤتمر والأمين العام وإن أي ادعاء هو بمثابة انتحال شخصية لا يجوز ممارسته من قبل شخصيات في المؤتمر الذي يظم أبرز قيادات البلد والتخصصات والكفاءات والقدرات وقد عمل المؤتمر لليمن ما سيظل شاهداً على عظمة الحزب ورجاله، ولا يمكن لأي منهم أن يدعي او ينتحل ومن المعيب أن يصدر مثل ذلك الخبر الإعلامي من أي جهة كانت تخول لنفسها اصدار مسميات باسم المؤتمر او منح القاب وصفات اللهم إن كان على طريقة ( من لا يملك أعطا من لا يستحق".

واضاف المصدر" الخبر لم يتسم بالمصداقية او يسمي الأسماء بسمياتها، وإن قيادة المؤتمر المتواجدة في الداخل او الخارج هي تلك المنتخبة في المؤتمر العام السابع وفقاً للنظام الداخلي وليس غيره".

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