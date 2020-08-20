حضرموت.. حملة مرورية لترقيم المركبات والدراجات النارية الغير مرقمّة في مديريات الوادي

تتواصل منذ أيام، حملة مرورية، لضبط المركبات والدراجات النارية الغير مرقمّة في عموم مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت "شرقي اليمن".



وقال العقيد فائزعوض العامري، مدير إدارة مرور الوادي والصحراء، لـ"يمن شباب نت"، "إن الحملة المرورية التي انطلقت قبل أيام، تهدف لضبط المركبات والدراجات النارية الغير مرقّمة".



وأضاف " أننا نسعى لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، وللحد من الاختلالات الامنية"، مشيراً إلى أن الحملة تشكل كل مديريات الوادي، ولن تقف حتى تستكمل أهدافها.



ولفت العامري إلى أنه خلال اليومين الماضين من الحملة تم ضبط قرابة مائة دراجة نارية مجهولة.



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