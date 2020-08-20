إب.. مقتل 3 أشخاص في حوادث متفرقة

قتل ثلاثة مواطنين برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وبحسب مصادر محلية، فإن 3 مديريات بالمحافظة، شهدت جرائم قتل خلال الساعات الماضية، في استمرار لمشهد جرائم الاقتتال اليومي الذي تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من 5 أعوام.



وقال سكان محليون إن مواطن يدعى "بشار أحمد عبدالله اللكيمي" ـ 18 عام ـ، قتل برصاص مسلح يدعى "عبده قايد عبدالرب الشعوري"، بمديرية القفر (شمال) إب.



وفي مديرية النادرة (شرق)، قُتل مواطن يُدعى "معين محمد داجنه" برصاص مسلح في خلافات شخصية، كما شهدت مديرية المخادر (شمال) حادثة ماثلة تمثلت بمقتل المواطن "شعيب احمد الرعيني".



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.



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