شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "شورت قصير" .. نسرين طافش" تستعرض مفاتنها بجراءة أثارت ضجة كبيرة بمواقع التواصل قبل قليل (فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:52 مساءً - شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش،​ متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها على إنستغرام، رصده " أحداث نت " اليوم، ظهرت فيه وهي ترتدي شورت قصير وقميص يظهر بطنها، في إحدى الحدائق، وتستعرض مفاتنها بخطوات ودوران بطيء، مما أثار الجمهور المتابع.

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ظهور الفنانة طافش، خطف الأنظار وأثار أيضا جدلاً كبيراً بين جمهورها ومتابعيها، واعتبر البعض مقطع الفيديو "فاضح جدا" ولفتوا إلى ظهور بطنها وأجزاء أخرى ساخنة من جسدها.

فيما أكد متابعون آخرون أنه من الطبيعي أن ترتدي ملابس قصيرة وخفيفة كوننا نعيش في فصل الصيف الحار والذي لا يستحمل ارتداء ملابس رسمية..

الفيديو إنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وحظي بتعليقات كثيرة تنوعت بين الانتقادات والاطراءات



وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا قبل يومين ، صورة للفنانة نسرين طافش، وهي تمشي وعينيها مغمضتان ويدها اليمنى ممسكة بخصرها بشكل مثير فيما اليد اليسرى ممتدة إلى الخلف لتقبض على طرف جاكت متدلي نحو خصرها وصولا إلى مؤخرتها.

وعلق المتابعون على الصورة التي رصدها " أحداث نت " بكلمات تمجد الحب وتتغزل بالفنانة نسرين وتبدي محبتهم وعشقهم لنسرين.

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وقال أحد المتابعون " من قال إن الحب أعمى؟! الحب له عيون كعيون الجميلة نسرين طافش".

وقال معلق آخر " يا لهذه الأنوثة الصاخبة التي لم يخلق مثلها على مستوى العالم " .

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