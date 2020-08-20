شكرا لمتابعة خبر عن الإئتلاف الوطني الجنوبي يستعد لتنظيم تظاهرة في سيئون دعما للشرعية ورفضا للجماعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي، محمد بامقاء، إن التحضيرات والاستعدادات لتنظيم الفعالية الجماهيري بمدينة سيئون حاضرة وادي وصحراء محافظة حضرموت، في الأيام القادمة، تجري على قدم وساق.

وأشار في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن هناك ترحيبا واستجابة واسعة من كافة المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني في كافة مناطق وادي وصحراء حضرموت، للمشاركة في الفعالية التي ستقام تحت شعار "حضرموت أولا" وفقا لما نقلته قناة بلقيس.

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وشهدت محافظات شبوة وأبين والمهرة تنظيم مظاهرة حاشدة للتأكيد على دعم الشرعية في مواجهة القوى الانقلابية، ورفض مشاريع الإقصاء والتهميش.

كما نظم الائتلاف مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة "حديبو" عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، تحت شعار (سقطرى يمنية)، في أول فعالية له منذ سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على الجزيرة أواخر يونيو (حزيران) الماضي بدعم وإسناد من الإمارات.