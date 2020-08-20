شكرا لمتابعة خبر عن شــاهد بالفيديو : العثور على عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي في الجوف بوزن 1000 كجم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر أحد المواطنون على عبوة متفجرة من مخلفات جماعة الحوثي، جرفتها السيول في وادي القعيف بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف. وأظهر مقطع فيديو رصده موقع "الخليج 365" عبوة متفجرة تزن قرابة 100 كجم عثر عليها مواطنون في وادي القعيف بمديرية خب في محافظة الجوف بعد جرف السيول لها. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأكدت المصادر أن العبوة كانت مكتملة بالصاعق وكامل المعدات ويحتمل انفجارها في أي لحظة ملحقة خسائر كبيرة في الأنفس. وتواصل المواطنون مع العمليات الهندسية التابعة للجيش حتى يتم فحص العبوة والتعامل معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شــاهد بالفيديو : العثور على عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي في الجوف بوزن 1000 كجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.