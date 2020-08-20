شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة نور بن خالد : تكشف سرا عن اغنية كلمت والصوت مبحوح الحروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت قناة “روتانا خليجية” نشر مقطع فيديو قديم للأميرة نور بن خالد بن يزيد، كشفت فيه عن بعض الكواليس الخاصة بكتابة أغنية “كلمت والصوت مبحوح الحروف” التي غناها محمد عبده وحققت انتشارًا واسعًا.

وقالت الأميرة في تصريحاتها أن والدها “رحمة الله عليه” كتب هذه الأغنية عن قصة حقيقة حدثت بينه وبين أمها.

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وأضافت أن فترة كتابة هذه الأغنية كانت وقت الخطوبة بين والدها ووالدتها، وكانت بالتحديد عندما اتصل على الأم ليجدها حزينة ولم تُخبره السبب حينها، ليُقرر كتابة كلمات هذه الأغنية.