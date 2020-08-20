شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول كبير: عمليات التحالف الإغاثية جنبت اليمن الإنزلاق إلى مرحلة المجاعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، أنّ 70 في المائة من العمليات الإغاثية في اليمن تحمّلت مسؤوليتها الجهات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعوديه بصورة مباشرة أوغير مباشرة.

وثمّن الوزير اليمني الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الإغاثية المانحة في المملكة ممثّلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجميع الهيئات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة لليمن في إغاثة وتنمية الشعب اليمني في المحافظات كافة.

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وقال فتح في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إنّ «الجهود الإنسانية للأشقاء في دول التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية أسهمت بصورة مباشرة في منع الانزلاق إلى مرحلة المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية وذلك من خلال كثافة التدخلات وتنوعها وسرعة وصولها للمستفيدين، أو من خلال تنفيذ البرامج عن طريق فرقها الميدانية وعن طريق تمويل المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن».

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة وتجريم جميع الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق العمل الإنساني وإعاقتها عمل المنظمات الأممية والدولية، والسماح للمانحين والعاملين في المجال الإنساني بتقديم خدماتهم الإنسانية للسكان في المحافظات غير المحرّرة.

وجدّد الوزير اليمني استمرار حكومة بلاده في تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تقديم برامجها الإغاثية والإنسانية في المحافظات كافة، لافتاً النظر إلى أهمية العمل بوتيرة عالية من المسؤولية التي تقتضيها طبعية الأزمات والكوارث التي تمرّ بها اليمن في المرحلة الحالية.