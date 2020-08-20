شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : فتح جبهة جديدة في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش واللجان الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، هجوم عسكري واسع، استهدف مواقع قوات العدوان في مديرية رحبة بمحافظة مأرب. وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، إن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، تخوض معارك شرسة منذ مساء أمس الثلاثاء، ضد قوات التحالف في أطراف مديرية رحبة بمحافظة مارب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر، بأن قوات الجيش واللجان تمكنت صباح اليوم، من تطهير قرية وادي اللب بعزلة وادي عشة، إحدى عزل مديرية رحبة المطلة على مديرية ماهلية، ومديرية قيفة بمحافظة البيضاء.

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