شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء (صغير بن عزيز) يخرج عن صمته ويقطع الشك باليقين بشأن حقيقة الحسم النهائي لمعركة مأرب مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إن نهاية انقلاب مليشيات الحوثي باتت وشيكة على يد قوات الجيش ورجال اليمن الشرفاء.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، قيادة ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي، بحضور مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

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وشدد خلال اللقاء على مضاعفة الجهود بشكل أكبر وترسيخ المفاهيم الوطنية في أذهان منتسبي القوات المسلحة وأبناء الشعب. وأشاد بالتضحيات التي يبذلها جميع منتسبي الجيش من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، وكذا جهود كل القبائل المساندة لقوات الجيش ووعيها الكبير بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي التي ليس لها هدف سوى تدمير اليمن.

وتأتي تصريحات بن عزيز بعد اعلان الحوثين قطع خطوط الإمداد عن معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب، والسيطرة على مناطق في المخدرة وماهلية عقب هجوم شنته قواتهم من خمسة محاور.

وفي وقت سابق، زعم محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، إن قوات الجماعة تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

وتشهد محافطة ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين وسط محاولة الأخيرة السيطرة على المحافظة النفطية.