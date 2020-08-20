شكرا لقرائتكم خبر عن عقب زحف الحوثيين على مأرب.. العرادة يخرج عن صمته ويهاجم المقدشي وصغير بن عزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الشيخ علي العرادة شقيق محافظ محافظة مأرب وزير الدفاع اليمني الفريق علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز قائد قوات ما يسمى حراس الجمهورية العميد طارق عفاش اثر الهجوم الواسع لمقاتلي جماعة الحوثي على محافظة مأرب من أكثر من محور قتالي .

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وأعرب العرادة عن غضبه الشديد جراء التجاهل الكبير الذي تقوم به قيادات في وزارة الدفاع اليمنية تجاه الجيش الوطني في محافظة مأرب .

وقال علي العرادة في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير ” قبل ان نتكلم على قوات الساحل الغربي يجب ان نسئل المقدشي وابن عزيز عن القوات المتواجدة على الحدود وميدي وحرض والبقع والضالع وتعز ولحج لماذا لم تتحرك او هي قوات محايدة ” .

يأتي ذلك عقب تقدم ملحوظ لمقاتلي جماعة الحوثي باتجاه مشارف مدينة مأرب وسط أنباء عن حالة من الفوضى والارباك تعرضت لها قوات الجيش الوطني في مأرب وسط اتهامات صريحة بمؤامرة تقودها قيادات رفيعة في وزارة الدفاع اليمنية ضد الجيش الوطني ومكوناته في واحدة من أغنى محافظات اليمن بالثروات الطبيعية .