شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : صدور توجيهات عاجلة لقادة معسكرات الجيش في ثلاث محافظات جنوبية بالحيطة والحذر تحسبا لضربات جوية إماراتية وشيكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن صدور توجيهات لقادة معسكرات الجيش في شبوة وأبين وسيئون بأخذ كامل الحيطة والحذر تحسبا لأي اعتداء محتمل من الطيران الإماراتي الذي يحلق منذ ساعات فوق تلك المناطق. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

وشنت طائرات عسكرية إماراتية في السابق غارات جوية استهدفت مواقع للجيش الوطني سواء في عدن أو مأرب وهو ما تسبب في استشهاد واصابة مئات الجنود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : صدور توجيهات عاجلة لقادة معسكرات الجيش في ثلاث محافظات جنوبية بالحيطة والحذر تحسبا لضربات جوية إماراتية وشيكة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.