شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة) الشاب اليمني " سفيان" سائق الدراجة النارية الفقير الذي عثر على "ملايين الريالات" واعادها لصاحبها المنكوب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حالة تفوقت فيها الاخلاق والامانة على الاحتياج ..عثر شاب يمني ينحدر من اسرة فقيرة ويمثل العائل الوحيد لها على مبلغ 10.000.000 ريال يمني قبيل ان يبذل جهود مضنية في البحث عن صاحب المبلغ المالي ويعيده اليه . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed الشاب اليمني النموذج يدعى " سفيان عبد الكريم احمد ردمان" من عزلة الأهمول بقرية القحاطن مديرية فرع العدين يعمل على دراجة نارية ليعول اسرته وقد قدم نموذجا مشرفا ومؤثرا للشاب اليمني الصالح الذي لم تؤثر على اخلاقه الفاضلة تداعيات الحاجة والفقر ولم يفكر في الاستحواذ على مبلغ مالي كبير كان سيغير من حياته ووضع أسرته لو انه احتفظ به لنفسه لكنه أثر اعادته الى صاحبه ليثبت ان الدنيا لاتزال بخير مادامت اخلاق الرجال بخير.

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