شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم الخميس، الموافق 20-8-2020 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف في صنعاء
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شراء:
الدولار الأمريكي: 602
الريال السعودي: 158
الدرهم الإماراتي: 185
الدينار الكويتي: 1770
الدينار الأردني: 760
الجنية المصري: 30
اليورو: 660
الجنية الإسترليني: 725
بيع:
الدولار الأمريكي: 603
الريال السعودي: 159
الدرهم الإماراتي: 165,5
الريال العماني: 1600
الدينار الكويتي: 1900
الدينار الأردني: 880
الجنية المصري: 37
اليورو: 710
الجنية الإسترليني: 785
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سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 784
الريال السعودي: 206
الدرهم الإماراتي: 209
بيع:
الدولار الأمريكي: 788
الريال السعودي: 207
الدرهم الإماراتي: 210
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم الخميس، الموافق 20-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.