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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم الخميس، الموافق 20-8-2020

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف في صنعاء

 

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شراء:

الدولار الأمريكي: 602

الريال السعودي: 158

الدرهم الإماراتي: 185

الدينار الكويتي: 1770

الدينار الأردني: 760

الجنية المصري: 30

اليورو: 660

الجنية الإسترليني: 725

 

بيع:

 

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الدولار الأمريكي: 603

الريال السعودي: 159

الدرهم الإماراتي: 165,5

الريال العماني: 1600

الدينار الكويتي: 1900

الدينار الأردني: 880

الجنية المصري: 37

اليورو: 710

الجنية الإسترليني: 785

…………

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 784

الريال السعودي: 206

الدرهم الإماراتي: 209

بيع:

الدولار الأمريكي: 788

الريال السعودي: 207

الدرهم الإماراتي: 210

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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