شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الأمن الدولي يوجه دعو عاجلة لجميع الأطراف اليمنية لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى سرعة الموافقة على مقترحات الأمم المتحدة الهادفة إلى للتوصل إلى سلام مستدام، وقف الأعمال العدائية، خاصة في محافظة مأرب؛ للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني المتردي الذي تشهده البلاد.

وشدد مجلس الأمن، على تنفيذ قراراته ذاته الصلة، من بينها القرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وألية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

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ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود السعودية، والمخرجات المعلنة في 28 تموز/يوليو؛ لتجديد تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عقب انتهاء جلسة مغلقة للمجلس عقدها فجر أمس حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن إن مخرجات تجديد اتفاق الرياض “خطوة ضرورية باتجاه تحقيق سلام مستدام” في اليمن.

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وأكد أعضاء المجلس، على دعمهم الثابت لمبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث، مشددين على احترام والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والاعيان المدنية والعاملين في المجال الانساني والصحفي.

وكرر أعضاء المجلس التعبير عن القلق العميق من الخطر المتزايد لخزان صافر الذي قد ينفجر في أي لحظة، منوهين إلى مرور أكثر من شهر على موافقة الحوثيين، على وصول خبراء الأمم المتحدة إلى السفينة المتهالكة.

كما دعا المجلس “إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الحوثيين دون مزيد من التأخير، بما في ذلك منح تصاريح الدخول، وتوفير مسار سفر آمن وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، من أجل تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة وتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة”.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل، مما قد يؤدي إلى تفاقم سوء التغذية الحاد في اليمن، داعين في هذا الصدد المانحين، بما فيهم دول المنطقة إلى زيادة التعهدات وسرعة صرفها.

وفي الجلسة المغلقة، اطلع أعضاء المجلس، على تفاصيل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة؛ لإحلال السلام في وأزمة التمويل الدولية والوضع الانساني والاقتصادي في اليمن، من خلال الإحاطات المنفصلة، التي قدمها كلا من مبعوث الامين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث، ورئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال ابجيت جوها، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بالنيابة راميش راجاسينغهام