شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الانفجار الذي هز مدنية مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بأن إنفجار عنيف دوّى، في وقت متأخر ليل الأربعاء، من أحد المعسكرات التابعة لقوى العدوان والمرتزقة شرقي مدينة مأرب.

وقالت المصادر إن الإنفجار الذي سمع دويه إلى مدينة مأرب وقع في معسكر “تداوين”، إثر استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اجتماعاً سرياً لقيادات المرتزقة في المعسكر، بصاروخ باليستي.

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وأكدت المصادر مقتل وإصابة مجموعة كبيرة من قيادات المرتزقة وعلى رأسهم القيادي البارز في حزب الإصلاح منصور الحنق وعدد من مرافقيه في الضربة الصاروخية بمعسكر تداوين الواقع شرق مدينة مأرب.

كما أفادت مصادر عسكرية بمصرع قائد ما يسمى كتيبة بني جبر المرتزق صالح ناصر حزيم الجهمي، في المعارك الدائرة مع قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات مديرية مدغل شمال غرب مدينة مأرب.

وبحسب المعلومات الواردة من مدينة مأرب تفيد بأن عدد من كبار قيادات حزب الإصلاح وقادة المرتزقة وصلت مع عوائلهم يوم الأربعاء محافظة شبوة، بعد التطورات العسكرية الأخيرة في جبهات المحافظة والتقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية نحو المدينة وفرض طوقاً عسكرياً عليها من عدة محاور.