شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس يفاجئ الجميع ويحذر السفير الامريكي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر نائب الرئيس الفريق الركن على محسن صالح عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأشاد بمساعي الولايات المتحدة “في مواجهة إيران”.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس علي محسن صالح بمقر اقامته في الرياض، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حسب ما اوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

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وحذر نائب رئيس الجمهورية السفير الامريكي، قائلا: إن “فشل المجلس في تمديد حظر الأسلحة على إيران، سيعود بتأثير سلبي مباشر، على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

مؤكدا أن “دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن (مارتن غريڤيث) لإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث (مؤتمر الحوار اليمني، المبادرة الخليجية، قرار مجلس الأمن 2216)”.

والجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: إن “مجلس الأمن الدولي رفض محاولة لبلاده من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران منذ 13 عاما”.

وتواجه إيران اتهامات بدعم وتهريب الاسلحة لجماعة الحوثي في اليمن، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الحكومية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ نحو 5 أعوام.