شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إنفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب.. ومصادر محلية تؤكد مقتل قيادات إصلاحية كبيرة بينهم “منصور الحنق” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بأن إنفجار عنيف دوّى، في وقت متأخر ليل الأربعاء، استهدف أحد المعسكرات التابعة لقوى التحالف شرقي مدينة مأرب.

وقالت المصادر إن الإنفجار الذي سمع دويه إلى مدينة مأرب وقع في معسكر “تداوين”، إثر استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اجتماعاً سرياً لقيادات ما يسمى الشرعية في المعسكر، بصاروخ باليستي.

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وأكدت المصادر مقتل وإصابة مجموعة كبيرة من قيادات قوات هادي، وعلى رأسهم القيادي البارز في حزب الإصلاح منصور الحنق وعدد من مرافقيه في الضربة الصاروخية بمعسكر تداوين الواقع شرق مدينة مأرب.



كما أفادت مصادر عسكرية بمصرع قائد ما يسمى كتيبة بني جبر المرتزق صالح ناصر حزيم الجهمي، في المعارك الدائرة مع قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات مديرية مدغل شمال غرب مدينة مأرب.



وبحسب المعلومات الواردة من مدينة مأرب تفيد بأن عدد من كبار قيادات حزب الإصلاح وقادة ما يسمى بالشرعية، وصلت مع عوائلهم يوم الأربعاء محافظة شبوة، بعد التطورات العسكرية الأخيرة في جبهات المحافظة والتقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية نحو المدينة وفرض طوقاً عسكرياً عليها من عدة محاور.



وفي السياق، وزع الإعلام الحربي اليمني، مشاهد جديدة لعمليات استهداف وحدتي الهندسة وضد الدروع دبابات وآليات وتحصينات مسلحي التحالف في محافظة مأرب وعدد من الجبهات.



ووثقت المشاهد لحظة استهداف وحدة ضد الدروع بصاروخ موجه دبابة للتحالف وتدميرها في جبهة العبدية أثناء تقدم الجيش واللجان للسيطرة على مركز المديرية جنوب محافظة مأرب.



وأظهرت المشاهد لحظة إستهداف آلية للجيش السعودي في مربع شجع بجبهة نجران، كما أظهرت المشاهد لحظة نسف وحدة الهندسة تحصينات وأفراد العدو في جبهات جيزان والضالع والجوف.

