شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب مأرب.. الحوثيين يتلقون خبراً صادماً بعد التحام أشرس قبائل الحزم بكبرى قبائل مأرب.. والعكيمي يعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ "عبدالله العكيمي"احد الوجاهات القبلية البارزة في"الجوف"تغريدة قبل قليل كشف فيها التحام قبيلة " عبيدة " بقبيلة " دهم الحمراء" في مواجهة الحوثيين .

" "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة :" التحمت قبائل عبيدة الأبطال(مأرب)بقبائل دهم الحمراء(الجوف)في معركة الدفاع عن الأرض والعرض وفي هذا الإلتحام التاريخي تكبدت مليشيا الحوثي الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد وتغيرت موازين القوى وصار تحرير اليمن على قاب قوسين أو أدنى فاستبشروا خيرا أيها اليمانيون". . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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