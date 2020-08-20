شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري كبير يحسم خيارات الجيش في التعامل مع ميلشيا "الإنتقالي" و" اتفاق الرياض " ويعلن عن قرار عسكري سينفذ بصرامة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد المنطقة العسكرية الاولى (مقرها حضرموت) قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس، أن المنطقة لن تسمح بظهور أي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية في نطاقها.

جاء ذلك ترأسه ، يوم امس الثلاثاء ، اجتماعا موسعا لقيادات وضباط المنطقة، بحضور رئيس عمليات المنطقة العميد محمد ناجي المهشمي.

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وخلال الاجتماع، الذي ضم قادة الألوية ورؤساء الشعب وقادة الكتائب، نقل قائد المنطقة للجميع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن /عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن، مشددا على ضرورة اضطلاع جميع القادة بمسؤولياتهم ووجباتهم والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية.

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ووجه قائد المنطقة خلال كلمته المختصين بالتوجيه السياسي والمعنوي بتوجيه رسائل إلى وسائل الاعلام ومراسليهم بعدم التعاطي مع أي مصادر ليست مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام فيما يخص المنطقة ووحداتها، مؤكدا أن قيادة المنطقة لن تتهاون مع أي جهة تقوم بذلك وتتحمل المسئولية القانونية كاملة.

ودعاء اللواء طيمس أبناء الوادي والصحراء إلى الاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة ومساندة الجهود العسكرية والامنية بما يحقق الأمن والاستقرار.

كما ثمن الاجتماع الدور الكبير التي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعمها واسنادها لقوات الجيش في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية.

وتأتي تصريحات اللواء طميس في وقت يسعى ما يسمى الانتقالي المدعوم من الامارات لتفجير الوضع بحضرموت وتشكيل اذرعها المليشاوية على غرار ما حدث في عدن ومحافظات جنوبية اخرى.