شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر قبلية بمأرب تحسم الشكوك وتكشف حقيقة دخول الحوثيين عاصمة مأرب ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية مطلعة بمأرب حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصلوالمواقع الاخبارية من تسريبات حول تمكن الحوثيين من دخول عاصمة محافظة مأرب .
ونفت المصادر في تصريحات خاصة ما تردد عن دخول طلائع الحوثيين عاصمة مأرب مشيرة الى أن معارك عنيفة تجرى الان في الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية لمأرب .
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ولفتت الى أن القبائل أسرت 40 عنصر من مليشيات الحوثي وتمكنت من قتل العديد من مقاتلي الميلشيا .
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