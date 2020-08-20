شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب آخر التطورات.. مقتل ضابط سعودي بنيران الحوثيين في معارك مأرب “الاسم + الصورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية بمدينة مأرب أن ضابطاً سعودياً قتل أثناء معارك مع قوات صنعاء في جبهات مدغل شمال غرب مدينة مأرب.

وقال المصدر إن النقيب السعودي مبارك بن متعب الدوسري قتل في المواجهات الدائرة بين قوات صنعاء وقوات التحالف وقوات هادي الموالية له في جبهات القتال بمديرية مدغل بن مدينة مأرب ومحافظة الجوف شمال البلاد.

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كما أضاف المصدر أن قوات هادي تعرضت لخسائر بشرية كبيرة خلال معارك الساعات القليلة الماضية وأن من بين القتلى أحد قيادات قوات هادي وهو صالح الجهمي قائد كتيبة بني جبر، مشيراً إن الجهمي قتل أيضاً في جبهات مدغل شمال مدينة مأرب.



إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية بقوات الشرعية أن الأخيرة تصدت لهجمات عديدة شنتها قوات صنعاء.

وأكدت المصادر أنه ورغم كثافة الهجوم لقوات الحوثي في عدد من الجبهات المشتعلة مع قوات الشرعية إلا أن الأخيرة حاولت التصدي لبعض من تلك الهجمات في بعض المناطق فيما تمكنت قوات صنعاء من تحقيق اختراق وتقدمات في مواقع أخرى.

وأضافت المصادر العسكرية أن قوات الحوثي تقدمت عسكرياً في جبهات مديرية ماهلية جنوب مدينة مأرب، حيث سيطرت على مناطق الغديرين وكولة حضة وعقبة محلل المطلة على منطقة العمود مركز مديرية ماهلية، الأمر الذي يؤكد قرب قوات صنعاء من السيطرة على مركز مديرية ماهلية التي تشهد معارك بين قوات الحوثي والتحالف منذ نحو شهرين تقريباً.