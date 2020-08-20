شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تطورات مهمة .. الملك سلمان يتخذ إجراءات عاجلة تجاه سلطان سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، إجراء عاجلًا مع سلطان عمان هيثم بن طارق عقب تطورات مهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الانباء السعودية واس أجرى الملك سلمان اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بحث خلاله أوجه التعاون القائم بين البلدين.

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته الصادقة للسلطان بموفور الصحة والعافية والعمر المديد ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

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من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب الاتفاق التاريخي .

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وشكّل إعلان الإمارات تطبيعًا للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ردة فعل غاضبة على المستوى الشعبي من جميع الدول العربية، إضافة إلى موقف رسمي وحيد رافض وهو من السلطة الفلسطينية.