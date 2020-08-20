رئيس حكومة الشباب: شباب اليمن أذهلو العالم بعطائهم ووطنيتهم وانتصاراتهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد رئيس حكومة الإنقاذ الشبابية الدكتور محمد هادي القهالي أن الشباب أمل الأمة إذا ما كانو متسلحين بالعلم والمعرفة وروح الانتماء لأوطانهم.

وقال القهالي في منشور له على حسابه فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن شباب اليمن عطاء سخي أروى تربة وطنه تضحية وفداء، حيث سجل حضوراً مشرفاً في كافة المحافل والمجالات، وكان وما زال شباب االروح التي تنهض بالحياة من أجل الوطن، إذ يشكلون سياجاً منيعاً يدافعون عن اليمن ويحققون الانتصارات، حيث يتجسد هذا عند الحديث عن الجيش اليمني واللجان الشعبية، وفي كافة المجالات من أجل استمرار الحياة أيا كانت التحديات والصعوبات، مشيراً الى أن شباب اليمن آمنو بقضيتهم في مواجهة العدوان، حيث أذهلوا العالم وهم يخوضون معارك الدفاع عن الوطن ويصنعون الانتصارات في مواجهات بطولية لم تكن في حسبان تحالف العدوان.

وأضاف القهالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب أقول لشباب اليمن رفعتم اسم اليمن عالياً فلكم الشكر الذي يليق بعظمتكم وأتوجه اليكم بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي تتزامن مع حلول العام الهجري الجديد، وأدعوكم الى الاستمرار بهذا العطاء العظيم الزاخر بالوطنية والانتصارات والنجاحات التي تحققونها يوماً بعد اخر على مستوى كافة المجالات”.