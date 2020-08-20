شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة لندنية : اللجنة السعودية فشلت في تنفيذ اتفاق الرياض بعدن .. وبوادر انهياره باتت تلوح في الأفق (تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الانتقالي، أن اللجنة السعودية التي وصلت قبل أيام إلى عدن، للإشراف على تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة هادي و’’المجلس الانتقالي الجنوبي‘‘، المدعوم إماراتيا، لم تحرز حتى اللحظة أي تقدم بخصوص تنفيذ اتفاق الرياض، بشقيه العسكري والأمني، على الميدان في عدن وأبين.

وقالت المصادر لصحيفة ’’العربي الجديد‘‘ اللندنية، ان القوات التابعة لحكومة هادي وقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” لا تزال في مكانها.

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ونفت المصادر صحة المعلومات التي تتحدث عن انسحاب جنود ومدرعات وآليات عسكرية من الطرفين من عدن وأبين، وبدء تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة السعودية تواصل عقد اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية من الطرفين ومسؤولين في السلطات المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة “المجلس الانتقالي”.

ووفقاً لمجريات الأيام الماضية، لا مؤشرات توحي بأن هناك تنفيذا سريعا للاتفاق في الميدان، نظرا لعدم وجود فَهم كافٍ من القوات والقيادات في عدن وأبين من الطرفين للرؤية السعودية لتسريع إجراءات وخطوات وآليات تطبيق الاتفاق.

ويتعامل الطرفان مع اللجنة السعودية بحذر شديد، خاصة في ظل مخاوف من فشل الرياض من جديد في تنفيذ الاتفاق، وغياب الرؤية الواضحة لدى القيادة السعودية لإقناع الجميع بآلية تنفيذ الاتفاق.

ويعتقد مراقبون أن اللجنة السعودية تركز في هذه اللحظة على تحضير القوات التي ستتولى حماية عدن وأمنها عقب انسحاب كل القوات من داخلها.

وفي السياق، حصل “العربي الجديد” على معلومات من مصادر أمنية في عدن، على اطلاع بتحركات اللجنة السعودية، تفيد بأن قيادة السعودية في عدن، وبالتنسيق مع اللجنة التي وصلت أخيراً، طلبت حضور المئات من أبناء عدن ممن كانت السعودية قد دربتهم في أراضيها، والذين كان قد تم تحضيرهم قبل إعلان وكلاء الإمارات “الإدارة الذاتية” للانتشار في عدن.

وبحسب اتفاق مسبق بين جميع الأطراف في اتفاق الرياض الأول، كان يفترض أن تتولى أمن عدن عناصر من أبناء المدينة تتولى .