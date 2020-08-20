شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن حقيقة تفاوض الحوثيين مع قبائل مراد لدخول مدينة مأرب دون قتال ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية بمحافظة مأرب ( شرق اليمن ) عن حقيقة الأنباء التي تداولتها عدد من الصحف الصفراء والمواقع الإخبارية المغرضة حول تفاوض قبائل مراد مع الحوثيين لدخول مدينة مأرب دون قتال .

واستغربت المصادر قيام بعض المواقع الإخبارية بتعميم خبر تفاوض بعض القبائل المحسوبة على قبيلة مردا على كافة القبائل المرادية كبرى القبائل اليمنية مؤكدا في الوقت ذاته بوجود مفاوضات بين الجانبين لكنها لا تمثل جميع قبائل مراد .

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وكانت مصادر اعلاميه قد قالت في وقت سابق بأن القبائل عرضت مقترح للسماح بمرور قوات الحوثي دون اعتراض لكنها تشترط عدم التمركز في مناطقها، مشيرة إلى استمرار المفاوضات بشأن حفظ الأمن في تلك المناطق . ولم تفصح المصادر عن اسماء القبائل التي انضمت للتفاوض مع الحوثيين لدواعي امنية .

يتزامن ذلك مع تقدم الحوثيين على تخوم مراد من اتجاه قيفه في البيضاء والجدعان بمأرب خلال الساعات الاخيرة.