شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالوثيقة : فضيحة جديدة لرئيس هيئة الأركان العامة في مارب وهذه تفاصيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينما يتم تحشيد أبناء القبائل في مأرب إلى الجبهات وتشييع العشرات منهم يوميا،تواصل القيادات العسكرية، إرسال أبناءها للدراسة في الخارج.

بحسب وثيقة صادرة عن هيئة الأركان العامة وتحمل رسالة من رئيس الهيئة صغير بن عزيز إلى القائد العام لقوات البحرين خليفة بن حمد ال خليفة، طلب بن عزيز تأهيل نجله فارس وفهد محمد ناجي الشايف، في كلية القيادة والأركان العامة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة

مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت

نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

Advertisements

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويطلب بن عزيز بحسب وثيقة أخرى، مرسلة منه إلى الملحق العسكري في السفارة اليمنية في المنامة ، إدراج نجله، ونجل الشيخ محمد الشايف، في منح من خارج الحصة المقررة لليمن.

وأثارت هذه الوثائق سخط الناشطين الذين عبروا عن استياءهم من تصرفات الشرعية، والمحسوبية التي تنخرها، واستغلال القيادات مناصبها، للإثراء الخاص،بينما يتم الزج بأبناء القبائل في الجبهات