شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : اطقم حوثية واسلحة في قبضة الجيش الوطني بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كبدت قوات الجيش الوطني جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات الأخيرة في محافظة الجوف.

وأظهر فيديو مصور اغتنام قوات الجيش الوطني أطقم وأسلحة تركتها جماعة الحوثي خلفها قبل فرارها من قوات الجيش الوطني في جبهة الجدفر بمحافظة الجوف.

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وكان الموقع الرسمي للجيش الوطني، أكد أن قوات الجيش حررت مواقع واسعة من قبضة جماعة الحوثي ، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع في جبهة الجدافر، وأوقعت في صفوف الجماعة عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات ميدانية، في وقت واصل الجيش تقدمه باتجاه منطقة بير المرازيق، وذلك بعد أن حرّر مواقع الحبيل، وسط تقهقر مستمر للحوثيون.