شكرا لمتابعة خبر عن صغير بن عزيز .. يشيد بدور القبائل في مواجهة الحوثيون ويعلن موعد النصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، بجهود قوات الجيش اليمني و القبائل في موجهة خطر جماعة الحوثي، وذلك بعد المقاومة الشرسة للقبائل في مأرب وتصدرها جبهات القتال إلى جانب الجيش.

وأشار بن عزيز خلال لقائه بقيادة ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي في مارب، إلى الوعي الكبير لكل القبائل المساندة لقوات الجيش بالخطر الذي تمثله أداة إيران الحوثية، مؤكداً أن جماعة الحوثي ليس لها هدف سوى تدمير اليمن أرضًا وإنسانًا من أجل شخص أو أسرة كهنوتية وخدمة لإيران وأجنداتها الإرهابية في المنطقة.

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وقال، إن الشعب اليمني على موعد مع النصر، وأن نهاية انقلاب جماعة الحوثي باتت وشيكة على يد قوات الجيش ورجال اليمن الشرفاء.

وأضاف إن جماعة الحوثي تريد أن تخرجنا من جسدنا العربي، ولكنها لن تستطيع ذلك، وسنظل مع العروبة ومحيطنا العربي مهما كلفنا ذلك من تضحيات من أجل عروبتنا وهويتنا الإسلامية.

وثمن رئيس هيئة الأركان، الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي والذي ليس لها هدف سوى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وتأتي ثقة بن عزيز باقتراب النصر في كل الجبهات؛ في خضم معركة متعددة المحاور يخوضها أبطال الجيش ورجال القبائل، ضد جماعة الحوثي، في هجومها الخاسر من عدة محاور نحو مدينة مارب.