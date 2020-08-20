شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في السعودية : الجن يخطفون فتاة مراهقة شديدة الجمال .. وبعد أيام أعادوها إلى أسرتها وقد تغير كل شيء ..شاهد كيف أصبح شكلها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتحدث عن اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من منطقة الدرب في محافظة جازان بالسعودية يوم الإثنين الماضي بسبب الجن .

وتقدمت عائلة الفتاة ببلاغ للشرطة يفيد باختفاء ابنتهم التي تدرس في المرحلة المتوسطة عن المنزل في ظروف غامضة، وعدم تمكنهم من العثور عليها.

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وبعد ايام من البحث المستفيض ، عثرت العائلة اليوم على الفتاة ملقاة على الأرض وفاقدة للوعي بجوار المنزل.

وأوضحت الأسرة أن الفتاة تعاني من “مس الجن”، لكنها في صحة جيدة ولم تصب بأي أذى.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن أحد اقرباء الفتاة ويدعى “عبدالله خلوي” قوله بأن العائلة بحثت عن الفتاة في كل مكان لكنهم فشلوا في إيجادها، وتبين أنها تعاني من المس الذي جعلها تترك دراستها بسبب سوء حالتها.