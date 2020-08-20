تعرض إحدى المنازل للانهيار بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقال سكان محليون لـ"يمن شاب نت" ،"إن منزلا تعرض للانهيار أمس الثلاثاء في حي القاع وسط العاصمة صنعاء، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأشارت المصادر إلى أن أهالي الحي تمكنوا من إخراج صاحب المنزل "خالد يحيى" وأفراد أسرته بسلامـ وأن ممتلكاته المنزلية تضررت بشكل كبير.
في غضون ذلك دعا ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في العاصمة صنعاء لمساندة المواطن "خالد يحيى"، والوقوف إلى جانبه والتخفيف من معانته، وجمع التبرعات له بعد تهدم منزله.
وخلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار بانهيار عددا من المنازل. كما تسببت بوفاة عددا من المواطنين بالإضافة إلى الأضرار المادية في المحلات والممتلكات.
جدير بالذكر أن معظم البيوت القديمة أصبحت معرضة للإنهيارات بسبب غزارة الأمطار على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء: انهيار منزل بسبب الأمطار وناشطون يدعون لمساندة الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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