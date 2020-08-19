ضبط كميات من المواد والمشروبات منتهية الصلاحية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

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ضبطت إدارة البلديات وصحة البيئة في محافظة شبوة، كميات من المواد والمشروبات المنتهية الصلاحية في محلات البيع بمدينة عتق، وتم عملية الإحالة والادخال المخزني لتلك الدفعة الجديدة من المضبوطات بإشراف من مستشار محافظ شبوة مهدي الشطح.



وقال مدير إدارة البلديات وصحة البيئة في شبوة المهندس نبيل عيسى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن المضبوطات تشمل 1017 شدة (بفك متنوع)، و 281 كيلو (أغذية)، و 35 كيلو (كبدة مجمدة وطبوخات مثلجة) و 355 علبة متنوعة من المشروبات الغازية.، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

من جانبه أكد المستشار الشطح، أهمية استكمال الإجراءات القانونية لتحريز المضبوطات تمهيدا للتخلص منها .. مشيدا بنتائج عمل فرق التفتيش اليومي على هذا النوع من المواد، منوها بخطورتها على حياة الناس وبالذات الأطفال منهم.