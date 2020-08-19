رئيس الأركان: الشعب اليمني على موعد مع النصر ونهاية الحوثي قريبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الشعب اليمني على موعد مع النصر، وأن نهاية انقلاب مليشيات الحوثي الكهنوتية باتت وشيكة على يد قوات الجيش الوطني ورجال اليمن الشرفاء.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، قيادة ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي، بحضور مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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وخلال اللقاء نقل رئيس الأركان إلى ضباط وصف وجنود الدائرة تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مشيداً بالجهود التي يقومون بها في التوجيه المعنوي.. مشدداً على مضاعفة الجهود بشكل أكبر وترسيخ المفاهيم الوطنية في أذهان منتسبي القوات المسلحة وأبناء الشعب.

وأشاد بالتضحيات التي يبذلها جميع منتسبي الجيش الوطني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، مؤكّداً عزيمة وإصرار قيادة الجيش وتوحّدها خلف القيادة السياسية لتحقيق النصر لليمن ودحر وإنها الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي ومن ورائها إيران.

كما أشاد بجهود كل القبائل المساندة لقوات الجيش ووعيها الكبير بالخطر الذي تمثله أداة إيران الحوثية.. مؤكداً أن مليشيات الحوثي الانقلابية ليس لها هدف سوى تدمير اليمن أرضًا وإنسانًا من أجل شخص أو أسرة كهنوتية وخدمة لإيران وأجنداتها الإرهابية في المنطقة.

وقال إن " المليشيا الحوثي تريد أن تخرجنا من جسدنا العربي، ولكنها لن تستطيع ذلك وسنظل مع العروبة ومحيطنا العربي مهما كلفنا ذلك من تضحيات من أجل عروبتنا وهويتنا الإسلامية".

وثمن رئيس هيئة الأركان، الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي ليس لها هدف سوى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.