مقرر الجمعية الوطنية بالانتقال لـ"اليمن العربي": هذا مصير اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

سيد مصطفي

قال نصر هرهرة مقرر الجمعية الوطنية المجلس الانتقالي الجنوبى إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي تم برعاية سعودية ينص على تشكيل حكومة مناصفه بين الشمال والجنوب مكونه من 24 وزيرا وقد تعثر تنفيذها لما يقارب العام .



واكد هرهرة فى تصريحات خاصة ل " الخليج 365"، أنه تم موخرا وبرعاية سعودية ايضا الاتفاق على الية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفعلا كلف الرئيس هادي بعد التشاور مع الطرفين د معين عبد الملك في تشكيل حكومة المناصفه التي ينبغي ان تكون كما نص اتفاق الرياض حكومة كفاءات سياسية ، ثم عين احمد حامد لملس امين عام المجلس الانتقالي الجنوبي محافظا لمحافظة عدن وعين ايضا مدير عام لشرطة عدن .

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واضاف مقرر الجمعية الوطنية المجلس الانتقالي الجنوبى انه توقفت المشاورات لاجازة عيد الاضحى ثم عادت المشاورات يوم الخميس الماضي لكن الطريق ليس مفروش بالورود فهناك في الحكومة اليمنيه ، من يحاول افشال اتفاق الرياض.

وبين هرهرة، ان مليشيات الاصلاح تعاود حشودها من مارب وشبوه باتجاه شقره ومازالت تشن هجمات على القوات الجنوبية في جبهة الشيخ سالم في ابين كما ان هناك اخبار عن تقهقر للقوات في مارب.

وتطرق هرهرة إلى الهجوم الذي يشنه الحوثيين هناك لان جزء كبير من تلك القوات ادار ظهره واتجه الى شقره لمحاربة القوات الجنوبية