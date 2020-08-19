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إجتماع لجنة حصر الإلتزامات القائمة على محافظة المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

إجتماع لجنة حصر الإلتزامات القائمة على محافظة المهرة

متابعات_ الخليج 365

عقدت لجنة حصر الإلتزامات القائمة على محافظة المهرة، اليوم الاربعاء، إجتماعاً، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، سالم عبدالله نيمر .

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وناقش الإجتماع، التقرير الأولى المقدم من قبل اللجنة، والذي شمل كل الاعمال والمهام التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذا الصعوبات والعراقيل التي واجهتها، الى جانب خطط عملها لإستكمال مهامها خلال الفترة القادمة .

 

وفي الإجتماع، أكد نيمر أن السلطة المحلية ستعمل جاهدة على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقها .. مشددا على اعضاء اللجنة ضرورة المسارعة في استكمال المهام الموكلة لهم في اقرب وقت.

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