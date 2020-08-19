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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع لجنة حصر الإلتزامات القائمة على محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت لجنة حصر الإلتزامات القائمة على محافظة المهرة، اليوم الاربعاء، إجتماعاً، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، سالم عبدالله نيمر .
وناقش الإجتماع، التقرير الأولى المقدم من قبل اللجنة، والذي شمل كل الاعمال والمهام التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذا الصعوبات والعراقيل التي واجهتها، الى جانب خطط عملها لإستكمال مهامها خلال الفترة القادمة .
وفي الإجتماع، أكد نيمر أن السلطة المحلية ستعمل جاهدة على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقها .. مشددا على اعضاء اللجنة ضرورة المسارعة في استكمال المهام الموكلة لهم في اقرب وقت.
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