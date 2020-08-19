أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/496301/ مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/496305/ محافظ حضرموت يصدر عدة قرارت مهمة( النص) https://www.elyamnelaraby.com/496317/ صعدة.. قصف مدفعي على تحركات للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/496319/ الدبيش: للإمارات بصمة إنسانية عظيمة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/496332/ Advertisements الخدمة تعلن غداً الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة https://www.elyamnelaraby.com/496347 استمرار المعارك على امتداد جبهات نهم والمليشيات تتكبد خسائر فادحة https://www.elyamnelaraby.com/496349/ شاب ثلاثيني يقدم على الإنتحار وسط مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/496350/ مصرع ستة من مليشيا الحوثي جراء غارة للتحالف بكتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/496361/ وفاة العميد فؤاد باسليمان أحد مؤسسي مصلحة خفر السواحل اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/496375/ فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات الجهات والمنظمات الدوالية https://www.elyamnelaraby.com/496402/

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