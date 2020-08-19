شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال أشهر وابرز ناشطة عراقية .. وأصابع الاتهام تشير إلى هذه الجهة! .. " الإسم و صور " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، الناشطة البارزة في الاحتجاجات العراقية، رهام يعقوب‏، في محافظة البصرة جنوب العراق.

وفتح مسلحون مجهولون، النار، على سيارة في الشارع التجاري، وسط البصرة، تُقل 4 نساء، بينهن الناشطة رهام يعقوب.

وأسفر الهجوم عن مقتل رهام يعقوب وامرأة أخرى، وفتحت الجهات الأمنية المختصة، تحقيقًا في الحادثة، وتعمل على مراجعة كاميرات المراقبة، لرصد حركة المسلحين، من أين جاءوا وإلى أين فروا بعد تنفيذ عملية الاغتيال، بحسب مصدر أمني.

وشهدت عدة محافظات عراقية، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة اغتيالات واسعة، استهدفت محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.

Advertisements

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية عناصر في ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميليشيات تنفي ذلك باستمرار.