شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة وسط مدينة مأرب بين الاجهزة الأمنية ومسلحين قبليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الاجهزة الأمنية ومسلحين قبليين وسط مدينة مأرب.

وأضافت، أن نقطة تابعة للقوات الخاصة، اشتبكت اليوم، مع مسلحين قبليين كانوا يستقلون سيارة اجرة اثناء محاولتهم عبور الحواجز الأمنية وإطلاق النار على أفراد النقطة الأمنية في كنب دغوش وسط مدينة مأرب.

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وذكرت، أن قوات الأمن حاولت إيقاف المسلحين ومنعهم من عبور النقطة، اثناء محاولتهم الاعتراض على اجرائتهم، تم مباشرتهم باطلاق النار فقاموا بالرد وتوسعت الاشتباكات والمطاردة.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات اسفرت عن سقوط جرحى، بينما استسلم ثلاثة من المسلحين ولاذ اثنين منهم بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار على أفراد النقطة الأمنية وسط مدنية مأرب هم مواطنين من أبناء قيفة بمحافظة البيضاء كانوا يخططوا لقتل عدد من أفراد النقطة الأمنية بذريعة أخذ الثأر من قوات الأمن.

وتشهد مدينة مأرب اجراءات أمنية مشددة بسبب تصاعد وتيرة المعارك في محيط المدينة بين قوات الجيش الوطني والحوثيون.