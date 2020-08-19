شكرا لمتابعة خبر عن مراسل قناة المسيرة : الذي قال شردو شردو لقى مصرعه في إحدى جبهات مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، بان مراسل قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي الذي قال شردو شردو لقى مصرعه في إحدى جبهات مارب، على أيدي قوات الجيش اليمني ورجال القبائل.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن مراسل قناة المسيرة الحوثية والناطقة باسم الحوثيون، المدعو أصيل فؤاد الشرعي، لقي مصرعه في جبهة قانية- ماهلية على حدود محافظتي البيضاء ومارب، على أيدي أبطال الجيش وقبائل مراد.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة

مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت

نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

Advertisements

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونوهت المصادر بأن أصيل لقي مصرعه من ضمن عشرات القتلى بصفوف جماعة الحوثي في معارك أمس، التي خسرت الكثير من آلياتها وجنودها.

وتنسب مقولة شردو شردو الى الصريع الشرعي، لكنه هذه المرة وجد أمامه أسود لا تشرد.

ولقي أكثر من 72 قتيلا من قيادات الحوثيون مصارعهم خلال أسبوع في مختلف جبهات القتال.