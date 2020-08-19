شكرا لمتابعة خبر عن حكومة الشرعية : تعلن عن مشروع كبير للانترنت وشركتي هاتف نقال بعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاربعاء، عن مشروع كبير للانترنت يربط كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، خلال حضوره في الورشة التي أقامتها كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن بعنوان التعليم الالكتروني على طريق التعليم المدمج، أن الوزارة عملت على إنشاء مشروع كبير للإنترنت سيربط كافة المحافظات المحررة

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بما يمكن كافة الطلاب والأساتذة من الاستمرار في عملية التعليم عن بعد من خلال منصات التعليم الالكتروني. و أكد باشريف على تواجد شركتي هاتف نقال ( واي ، سبافون ) وهو ما سيمكن الطلاب من الحصول على خدمة الانترنت عن طريق الهاتف النقال وذلك من أجل استدامة الانترنت.

وأشار إلى حرص الوزارة على استضافة جميع منصات كليات جامعة عدن بمزود خدمة (عدن نت ). ونوه بأن توفير الانترنت من أجل التنمية المستدامة يعزز من إدارة العملية التعليم عن بعد.

و تعد عدن نت محصورة على العاصمة المؤقتة عدن، فيما أعادت جماعة الحوثي، تدشين شركة واي للاتصالات من صنعاء، بعد أن أعلن افلاسها، تمهيدا لإعادة إطلاقها من عدن مناصفة بين باشريف ومؤسسة الاتصالات بصنعاء التي تديرها جماعة الحوثي.