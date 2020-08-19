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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..قائد محور البيضاء يكشف عن "الفخ القاتل" الذي وقع فيه الحوثيين بجبهة "قانية" ويعلن عن تطورات وشيكة وحاسمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قائد محور البيضاء العميد "عبدالرب الأصبحي" أن مليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمالي محافظة البيضاء، وأن النصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن. وتشهد جبهة قانية تصعيدا غير مسبوق لحدة المواجهات التي تتجه لترجيح كفة الجيش والقبائل المساندة واستنزاف ميلشيا الحوثي.

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