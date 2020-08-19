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عدن - ياسمين التهامي - إعتقال الرئيس ورئيس الوزراء عقب نجاح إنقلاب عسكري في هذة الدولة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الخارجية الروسية أن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء. وقال مصدر رفيع في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على ما ورد في وسائل الإعلام بشأن اعتقال قيادات مالي: "نتحقق من المعلومات. نتابع تطورات الأحداث عن كثب". وفي السياق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تتلقى معلومات تفيد بأن المتمردين قد يصدرون بيانا خلال الساعات القادمة. وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر عسكري نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش. وقال المصدر إن "الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد". وأوضح المصدر أن اعتقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، بدأ بإطلاق النار على مقره في "سيبينيكورو" ضاحية العاصمة باماكو، وحينها صدر بيان من رئاسة الحكومة يدعو للتهدئة ويقبل الحوار. وتابع أنه "في الرابعة والنصف مساء بتوقيت مالي، اقتحم الجنود مقر كيتا ونقلوه مع رئيس الحكومة سيسي إلى قاعة كاتي التي انطلق منها التمرد". ويجوب الآن عسكريون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.

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