شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رجل توفي وهو متخذ وضعية السجود لله عزوجل أثناء أدائه للصلاة بجانب إحدى الطرق.. شاهد(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العثور على رجل توفي وهو متخذ وضعية السجود لله عزوجل أثناء أدائه للصلاة بجانب إحدى الطرق.. شاهد(فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل توفى وهو متخذ وضعية السجود لله عز وجل، أثناء أدائه للصلاة على بجانب إحدى الطرق في مصر. وأظهر مقطع الفيديو المتداول، محاولة البعض فحص ملابس الرجل المتوفى لاستخراج ما يدل على هويته، وكذلك تواجد، في مكان الواقعة، أحد عناصر الشرطة التى باشرت باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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