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عدن - ياسمين التهامي - أخفت عشيقها في السقيفة.. سورية تغلب الشيطان وتضع خطة جهنمية لقتل زوجها وخطأ صغير يوقع بهما !

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جديد اب برس

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الأجهزة الأمنية السورية على سورية، خططت لقتل زوجها وسرقته عند عودته من السفر، بالاشتراك مع عشيقها في محافظة اللاذقية. دخوله في غيبوبة وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية على ”فيسبوك“. نقل (علاء. ع) إلى المستشفى، وهو بحالة حرجة جدًا، إثر إصابته بعدد كبير من الطعنات، فيما كان يردد اسم الشخص الذي طعنه، قبيل دخوله في غيبوبة ليفارق الحياة بعد ساعات. واعترف المشتبه به، المدعو ”أحمد. ش“ (21 عامًا) في التحقيقات بإقدامه على طعن المغدور علاء، بعد التخطيط لقتله وسرقته، بالاشتراك مع زوجة المغدور المدعوة ”فريال. م“ (28 عامًا) التي تربطه بها علاقة جنسية منذ أشهر. وكان الزوج المغدور يعمل خارج سوريا، وعاد وبحوزته مبلغ مليونين ونصف المليون ليرة سورية. عدة طعنات وفي يوم الواقعة، حضر الجاني إلى منزل الزوج عند الثالثة صباحًا، لأخذ المبلغ المذكور، قبل الموعد المحدد، فرفضت الزوجة إعطاءه المبلغ، وغيرت الخطة واتفقت معه على إدخاله المنزل وإخفائه في السقيفة، وحين استيقظ الزوج عندما شعر بوجود حركة مريبة داخل منزله، حدث عراك بين الجاني والزوج، فأقدم الجاني على طعن المغدور عدة طعنات في جسده، حتى سقط وفقد الوعي. بعد ذلك، اختبأ القاتل في مدخل أحد الأبنية حتى الصباح، وذهب لإخفاء أداة الجريمة عند جارته الكبيرة في السن خلسة، بحجة غسل يده المجروحة، بعد أن أخبرها بأنه تشاجر مع أحد أصدقائه. علاقة جنسية واعترف القاتل أيضًا، باتفاقه مع المدعو ”سائر. ح“ والذي عرّفه بزوجة المغدور وتربطه بها علاقة جنسية هو الآخر، وذلك لمساعدته على التخلص من جثة الزوج، مقابل مبلغ 150 ألف ليرة سورية، بعد تنفيذ الجريمة. وتم إلقاء القبض على المذكورين الثلاثة في محلة ”الغراف“.